Tokyo 2020 | intensificati i controlli antidoping per gli atleti russi

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo lo scandalo doping che ha coinvolto laa, sono aumentati i testsugli. A rivelarlo è stato Benjamin Cohen, direttore generale dell’Ita (International Testing Agency). Gli sportivi dellaa, che agareggeranno sotto la bandiera ROC, sono preceduti in questa graduatoria solamente dacinesi e statunitensi. Una misura per certi versi comprensibile visto quanto accaduto negli ultimi anni. Dopo le Olimpiadi invernali di Sochi 2014 emerse infatti il caso del doping di Stato, che costò alla ...

Tokyo 2020, Fabio Fognini polemico su Berrettini: "La sua rinuncia alle Olimpiadi mi penalizza, aspetto ancora tele… - sportface2016 : #Tokyo2020, intensificati i controlli antidoping per gli atleti russi - voceditalia : Tokyo 2020, scherma: Limardo per la quarta volta ai Giochi Olimpici

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... "Giunta è il suo partner" Luigi Busà "Ero un ragazzo obeso ora sfido i maestri a casa loro" La fiamma di. Così la cerimonia d'apertura01.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Giochi Olimpici diper il canottaggio. Prima ancora che vada in scena la Cerimonia d'Apertura delle ...Tokyo 2020, le parole di Vincenzo Nibali. Alla vigilia dell'attesissima prova in linea di Tokyo 2020, Vincenzo Nibali ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. " ...GIAPPONE - Kentaro Kobayashi, direttore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma domani, è stato rimosso dal suo incarico a seguito di notizie sui suoi commenti passati..