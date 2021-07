Sepe può tornare al Napoli ad una sola condizione (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianluigi Longari ha evidenziato la situazione portieri in casa Napoli. Il giornalista di Sportitalia ha parlato in diretta su One Station Radio, precisamente alla trasmissione Il Sogno Nel Cuore, dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Portieri? Meret e Ospina restano e si giocano il posto, al momento. Il colombiano aveva delle offerte, ma nulla si è concretizzato. Spalletti sa gestire queste situazioni, già a Roma ha affrontato l’alternanza Szcz?sny-Allison, facendoli coesistere perfettamente. Sepe? Se dovesse andar via uno fra Meret e Ospina, potrebbe ritornare. Roma? Anche i giallorossi cercano un terzino sinistro per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Gianluigi Longari ha evidenziato la situazione portieri in casa. Il giornalista di Sportitalia ha parlato in diretta su One Station Radio, precisamente alla trasmissione Il Sogno Nel Cuore, dove ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Portieri? Meret e Ospina restano e si giocano il posto, al momento. Il colombiano aveva delle offerte, ma nulla si è concretizzato. Spalletti sa gestire queste situazioni, già a Roma ha affrontato l’alternanza Szcz?sny-Allison, facendoli coesistere perfettamente.? Se dovesse andar via uno fra Meret e Ospina, potrebbe ri. Roma? Anche i giallorossi cercano un terzino sinistro per ...

