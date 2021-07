Salernitana, ufficiale: è fatta per l’acquisto di Stefan Strandberg (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un comunicato ufficiale, la Salernitana ha annunciato l’acquisto del difensore centrale norvegese classe 1990 Altro acquisto per la Salernitana. Il club campano ha annunciato l’arrivo dello svincolato Stefan Strandberg: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’90 Stefan Strandberg. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con rinnovo automatico fino al 2023 al verificarsi di determinate condizioni sportive». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Con un comunicato, laha annunciatodel difensore centrale norvegese classe 1990 Altro acquisto per la. Il club campano ha annunciato l’arrivo dello svincolato: «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore classe ’90. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto annuale con rinnovo automatico fino al 2023 al verificarsi di determinate condizioni sportive». L'articolo proviene da Calcio News 24.

