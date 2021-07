Olimpiadi di Tokyo 2020: la cerimonia di apertura sulle note di Dragon Quest, Chrono Trigger e altri videogiochi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli atleti entrano sulle note di Dragon Quest, Chrono Trigger e altri videogiochi.. Il rapporto del Giappone coi videogiochi è fortissimo. A dimostrarlo ci sono Mario e Sonic tra le icone delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche la musica che ha accompagnato tutta la cerimonia di apertura della manifestazione. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante ladidelledigli atleti entranodi.. Il rapporto del Giappone coiè fortissimo. A dimostrarlo ci sono Mario e Sonic tra le icone delledi, ma anche la musica che ha accompagnato tutta ladidella manifestazione. ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Gazzetta_it : Il rifugiato che oggi è capitano dell'Australia alle Olimpiadi #Tokyo2020 - ColombiaIsLost : Bellissima la delegazione padana a Tokyo ?? #Olympics #OpeningCeremony #Olimpiadi - Cateryna_78 : Esultai come una matta quando vennero assegnate a #tokyo le olimpiadi, (amo Tokyo) e vedere la stadio vuoto e veram… -