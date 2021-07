Naming rights, la Sardegna Arena diventa Unipol Domus (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Cagliari e Unipol hanno annunciato questo pomeriggio la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. L’accordo decennale prevede la title sponsorship anche sull’attuale impianto temporaneo che assumerà la denominazione di “Unipol Domus”, a partire dalla stagione sportiva 2021/22 fino all’inaugurazione del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Cagliari ehanno annunciato questo pomeriggio la partnership che vedrà il gruppo assicurativo affiancare il club rossoblù in qualità di title sponsor del nuovo stadio di Cagliari. L’accordo decennale prevede la title sponsorship anche sull’attuale impianto temporaneo che assumerà la denominazione di “”, a partire dalla stagione sportiva 2021/22 fino all’inaugurazione del L'articolo

Advertising

GianmarcoC4 : RT @CalcioFinanza: #Cagliari, accordo decennale con #Unipol per i naming rights dello stadio: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus, poi u… - HCE__ : RT @CalcioFinanza: #Cagliari, accordo decennale con #Unipol per i naming rights dello stadio: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus, poi u… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: #Cagliari, accordo decennale con #Unipol per i naming rights dello stadio: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus, poi u… - asti_gioachino : RT @CalcioFinanza: #Cagliari, accordo decennale con #Unipol per i naming rights dello stadio: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus, poi u… - CalcioFinanza : #Cagliari, accordo decennale con #Unipol per i naming rights dello stadio: la Sardegna Arena diventa Unipol Domus,… -