(Di venerdì 23 luglio 2021) Il futuro di Lorenzoè quello che continua a destare grattacapi in casa Napoli e nei cuori dei tifosi azzurri. Il capitano ed il Napoli non sono ancora arrivati ad un accordo, neanche verbale e non hanno praticamente mai discusso di: rinnovo, cifre e formula. Per ora, si sa solo che la volontà del giocatore è quella di un ritocco verso l'alto. In mancanza del ritocco all'ingaggio il giocatore vorrebbe la totale cessione dei diritti d'immagine e, forse, a quelle condizioni potrebbe accettare anche un ribasso. Le parti, però, avranno modo di parlarne il 5 agosto,prestabilita dell'incontro tra il patron azzurro ed il Capitano del ...

Advertising

Spazio_Napoli : Insigne-ADL, fissata la data del faccia a faccia - SiamoPartenopei : Il Mattino - Incontro Insigne-ADL, il 5 agosto il faccia a faccia: resta senza rinnovo! Al momento non ci sono offe… - infoitsport : De Canio: 'Se ADL non trattiene Insigne, deve comprarne uno più bravo a Spalletti' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PARERE - Barbano: 'ADL accontenterà Insigne, magari con nuove formule' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Insigne-ADL, contatto telefonico possibile già la prossima settimana, il Napoli pronto ad avvicinarsi alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne ADL

Calciomercato Napoli, incontro- De Laurentiis L'incontro è atteso per il 5 agosto trae De Laurentiis ma in ogni caso in questo istante il capitano non ha offerte sul tavolo che ...Ha parlato di Napoli - Verona, di Koulibaly, "non si è sovrapposto né ade né ad".Luciano Spalletti ha già parlato in 3 occasioni diverse e in tutte queste occasioni ha già chiarito una cosa: è aziendalista e rispetta ADL, ma vuole una squadra competitiva. Spalletti è molto attento ...Il tecnico esibisce l'hombre vertical che furono Benitez e Ancelotti. Rispetta l'autonomia e l'autorità altrui, ma con autorevolezza ...