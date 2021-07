Dl Sostegni bis | Mattarella firma ma avverte | “Rispettare limiti contenuto”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Dlbis, il presidente della Repubblica, Sergio, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’ ed ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio Mario Draghi. E’ quanto si legge in un comunicato del Quirinale. Nella letterarichiama al rispetto dei “didei provvedimenti d’urgenza”, ...

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge sui '". Però avverte Parlamento e governo: ci sono troppi commi aggiuntivi ed modifihe estranei. Lo scrive in una lettera inviata ai presidenti del Senato, della Camera, e al presidente del ...Sergio Mattarella ha firmato ilaggiungendo però una lettera di accompagnamento alla promulgazione indirizzata al Parlamento che in sostanza contesta l'eccessivo uso di emendamenti con norme fuori tema, facendo anche un ...73, del Dl Sostegni bis, recante ‘Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’. Poi il capo dello Stato ha scritto una ...“E’ UNA PRESA IN GIRO IL CONDONO DELLE CARTELLE ESATTORIALI: MA IN CHE PAESE VIVIAMO!”. L’ESTERNAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE DI CONFEDERCONTRIBUENTI, CARMELO FINOCCHIARO”. Il presidente nazionale d ...