Calciomercato Inter | Handanovic ai saluti? Può essere l’ultimo anno

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Il portiere e capitano dell'Samir Handanovic potrebbe essere giunto ai titoli di coda: possibilità di non rinnovare Arrivato all'nell'estate del 2012, Samir Handanovic si appresta a disputare la sua decima stagione con la maglia nerazzurra, ma che potrebbe concludersi il prossimo anno: il contratto dello sloveno scade il ......