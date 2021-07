Voghera | Salvini | “Adriatici aggredito da un pregiudicato e clandestino Con il porto d’armi è normale girare armati”

(Di giovedì 22 luglio 2021) “Se èandare in giro? Se ha ilsì, lasciamo che la magistratura e la polizia facciano le loro indagini. Da quello che emerge è statoda un, lasciamo che emergano tutti i rilievi, quando qualcuno muore è sempre una sconfitta e un momento di lutto ma prima di giudicare e condannare bisogna andare cauti, non penso chesi sia trasformata in un far west”. È quanto ha detto ad Agorà il segretario della Lega, Matteo, parlando del caso dell’assessore di ...

... Claudia Fusani ha evidenziato che, sui fatti di, il leader del partito del Carroccio, Matteo, avrebbe dovuto tacere, in quanto 'non può mettersi a discutere su queste cose così a ...APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Il dramma diROMA Omicidio: 'Legittima difesa', Letta... POLITICA Sparatoria: 'Se prendo le distanze? No,... POLITICA Matteo ...“Se si dispone di un regolare porto d’armi è giusto avere sempre con sé la pistola”. Questo il pensiero del leader della Lega Matteo Salvini in merito alla sparatoria che ha portato alla morte un uomo ...“Quello che è accaduto è gravissimo, la magistratura ricostruirà i fatti e la dinamica, ma resta il fatto che in circostanze piuttosto strane c’era ...