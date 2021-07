Ue, serve seconda indagine Oms, è importante trasparenza (Di giovedì 22 luglio 2021) "C'è già stato uno studio dell'Oms sulle origini del Covid, ma occorre portare avanti il lavoro per capire l'origine del virus e la sua diffusione tra la popolazione, senza escludere qualsiasi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) "C'è già stato uno studio dell'Oms sulle origini del Covid, ma occorre portare avanti il lavoro per capire l'origine del virus e la sua diffusione tra la popolazione, senza escludere qualsiasi ...

Ultime Notizie dalla rete : serve seconda Ue, serve seconda indagine Oms, è importante trasparenza Così un portavoce della Commissione europea, a chi chiede di commentare il no di Pechino ad una seconda missione di ricerca, secondo le dichiarazioni del numero due della Commissione sanitaria cinese,...

