Splitgate | oltre 600mila download in meno di una settimana di Open Beta – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Multiplayerit : Splitgate: oltre 600mila download in meno di una settimana di Open Beta -

Ultime Notizie dalla rete : Splitgate oltre

Multiplayer.it

Qualche istante fa, 1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito, hanno annunciato che l'open beta del proprio nuovo gioco è partita nel migliore dei modi,...contenuti......LiberationDDLC Plus Raiders Republic Mario + Rabbids Sparks of Hope Come possiamo vedere, ci sono parecchi di questi nomi che appartengono a videogiochi non ancora annunciati, ea ...1047 Games hanno annunciato che oltre 600mila giocatori hanno scaricato l'Open Beta di Splitgate in meno di una settimana.. 1047 Games hanno annunciato che oltre 600mila giocatori hanno scaricato ...1047 Games, gli sviluppatori dello sparatutto online gratuito Splitgate, hanno annunciato che l'open beta del gioco ha superato i 600.000 nuovi giocatori in sei giorni. Per il lancio ufficiale del 27 ...