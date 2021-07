Riforma Giustizia, Cartabia: “Preoccupazione su improcedibilità va presa in considerazione”. Draghi: “Testo deve essere condiviso” (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la conferenza stampa, seguita al Consiglio dei ministri, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ammette che dopo “il Consiglio dei ministri precedente che ha trovato un punto di condivisione” sulla Riforma del processo penale “nel dibattito che ne è seguito, si è aperta qualche Preoccupazione espressa da più voci su un punto specifico che mi pare vada preso in considerazione seriamente – ovvero – data la criticità di alcune Corti di Appello di alcune zone d’Italia, evitare che l’impatto di una novità come ‘l’improcedibilità’ non provocasse un’interruzione di procedimenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la conferenza stampa, seguita al Consiglio dei ministri, la ministra della, Marta, ammette che dopo “il Consiglio dei ministri precedente che ha trovato un punto di condivisione” sulladel processo penale “nel dibattito che ne è seguito, si è aperta qualcheespressa da più voci su un punto specifico che mi pare vada preso inseriamente – ovvero – data la criticità di alcune Corti di Appello di alcune zone d’Italia, evitare che l’impatto di una novità come ‘l’’ non provocasse un’interruzione di procedimenti ...

