Raphael Gualazzi in concerto all’Arena del Mare (Di giovedì 22 luglio 2021) Tre date, tre concerti da non perdere per l’undicesima edizione del Salerno Jazz & Pop Festival. Ad ospitare il tradizionale appuntamento organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con il patrocinio del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno sarà anche per quest’anno l’Arena del Mare di Salerno. Ad aprire la tre giorni giovedì 29 luglio alle ore 21 (ingresso libero) sarà il dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo pop” coordinato dal M° Sandro Deidda per la direzione musicale di Danilo Pannullo; a seguire il concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet. Il giorno successivo (venerdì 30 luglio), ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 22 luglio 2021) Tre date, tre concerti da non perdere per l’undicesima edizione del Salerno Jazz & Pop Festival. Ad ospitare il tradizionale appuntamento organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno con il patrocinio del Comune di Salerno e della Banca Monte Pruno sarà anche per quest’anno l’Arena deldi Salerno. Ad aprire la tre giorni giovedì 29 luglio alle ore 21 (ingresso libero) sarà il dipartimento di Musica Jazz e Pop “Non solo pop” coordinato dal M° Sandro Deidda per la direzione musicale di Danilo Pannullo; a seguire ildi Nicky Nicolai e Stefano Di Battista Quartet. Il giorno successivo (venerdì 30 luglio), ...

Advertising

GammaStereoRoma : Raphael Gualazzi - Follia d'amore - salernonotizie : Musica: al via Salerno Jazz & Pop Festival, Raphael Gualazzi all’Arena del Mare - oggicronacaal : Raphael Gualazzi lunedì in concerto a Cella Monte presso Cascina Valtegna - icittadini : RAPHAEL GUALAZZI fa tappa in Piemonte il 26 Luglio per un live dal format molto particolare nato da un’idea di Simo… - RadioTadino : RT @paoloigna1: Raphael Gualazzi - L'estate di John Wayne -