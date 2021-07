Pit-Stop: la Fia posticipa le nuove procedure (Di giovedì 22 luglio 2021) Le squadre avranno più tempo per adattare le loro procedure di pit-Stop dopo che la Fia ha ritardato il loro giro di vite fino al Gran Premio del Belgio. Troppo frettolosa sarebbe sembrata la nuova normativa e poteva benissimo non essere capita. Il Pit-Stop è essenziale per un pilota quando le gomme vanno cambiate oppure quando la monoposto da dei problemi e la velocità di scovare la soluzione può cambiare il corso delle gare. Ricciardo: “Hamilton responsabile del contatto con Max” Pit-Stop: cosa sta accadendo nella normativa Il piano originale prevedeva che dal Gran Premio d’Ungheria alle squadre sarebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 luglio 2021) Le squadre avranno più tempo per adattare le lorodi pit-dopo che la Fia ha ritardato il loro giro di vite fino al Gran Premio del Belgio. Troppo frettolosa sarebbe sembrata la nuova normativa e poteva benissimo non essere capita. Il Pit-è essenziale per un pilota quando le gomme vanno cambiate oppure quando la monoposto da dei problemi e la velocità di scovare la soluzione può cambiare il corso delle gare. Ricciardo: “Hamilton responsabile del contatto con Max” Pit-: cosa sta accadendo nella normativa Il piano originale prevedeva che dal Gran Premio d’Ungheria alle squadre sarebbe ...

