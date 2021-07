Panini formaggio e sesamo | 1 bicchiere di yogurt e infornare in 20 minuti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 luglio 2021) Se siamo degli amanti degli aperitivi fatti in casa o delle cene in piedi, avere a disposizione quante più ricette sfiziose per queste occasioni è sempre una buona cosa. Ne abbiamo trovata una davvero curiosa, buona e si presenta davvero benissimo, proviamola e stupiamo i nostri ospiti. Ingredienti 120 grammi dibianco, 60 ml d’acqua, 50 ml di semi di olio di girasole per l’impasto + un cucchiaio per il tuorlo, 1 uovo, 1 cucchiaio di succo di limone, 1 cucchiaio di sale, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaino di lievito in polvere, 350 grammi di farina, 25 grammi di burro, un ciuffo di prezzemolo o altre erbe aromatiche a piacere, 250 grammi di ...