MotoGP, Zeelenberg: “Il problema di Morbidelli non è la moto” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il problema di Franco Morbidelli non è la moto a detta della stessa Petronas. A riferirlo è il team manager Wilco Zeelenberg che – nonostante l’italo-brasiliano si sia più volte lamentato di non avere una M1 ufficiale – ha individuato ostacoli di altra natura: “Capisco la frustrazione di Franco, ma non sono sicuro che oggi andrebbe meglio con la moto degli altri. Non avrebbe avuto il tempo di fare molti test quest’inverno. E non sono convinto che si sarebbe sentito molto a suo agio. C’è anche da dire che il livello del campionato è ancora più alto rispetto alla scorsa stagione. Tutti i piloti sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildi Franconon è laa detta della stessa Petronas. A riferirlo è il team manager Wilcoche – nonostante l’italo-brasiliano si sia più volte lamentato di non avere una M1 ufficiale – ha individuato ostacoli di altra natura: “Capisco la frustrazione di Franco, ma non sono sicuro che oggi andrebbe meglio con ladegli altri. Non avrebbe avuto il tempo di fare molti test quest’inverno. E non sono convinto che si sarebbe sentito molto a suo agio. C’è anche da dire che il livello del campionato è ancora più alto rispetto alla scorsa stagione. Tutti i piloti sono ...

