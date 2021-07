Incidente a Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: morto l'autista, un bambino tra i quattro feriti più gravi (Di giovedì 22 luglio 2021) Paura a Capri, un minibus è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido Le Ondine. L'Incidente si è verificato intorno alle 11,30. L'autista è morto sul... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 luglio 2021) Paura a, un minibus èto anei pressi del lido Le Ondine. L'si è verificato intorno alle 11,30. L'sul...

