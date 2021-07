Immigrazione, giro di vite anche in Svezia: via il permesso permanente (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug — Stretta sull’Immigrazione in Svezia, stop ai permessi di soggiorno permanenti. Il mese scorso il parlamento svedese ha approvato una legge che renderà limitata nel tempo la permanenza dei rifugiati nel Paese. Il provvedimento andrà in sostituzione della legislazione temporanea introdotta cinque anni fa nel tentativo di ridurre il numero record di richieste di asilo. Svezia, stretta sull’Immigrazione Prima del 2016, infatti, dal 1984 il paese scandinavo aveva sempre rilasciato permessi di soggiorno permanente a immigrati e richiedenti asilo. Le nuove regole, introdotte dal governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma, 22 lug — Stretta sull’in, stop ai permessi di soggiorno permanenti. Il mese scorso il parlamento svedese ha approvato una legge che renderà limitata nel tempo la permanenza dei rifugiati nel Paese. Il provvedimento andrà in sostituzione della legislazione temporanea introdotta cinque anni fa nel tentativo di ridurre il numero record di richieste di asilo., stretta sull’Prima del 2016, infatti, dal 1984 il paese scandinavo aveva sempre rilasciato permessi di soggiornoa immigrati e richiedenti asilo. Le nuove regole, introdotte dal governo ...

