Garrett Gerloff resta in Yamaha per la stagione 2022

Yamaha Motor Europe è lieta di annunciare che Garrett Gerloff continuerà con Yamaha nel WorldSBK almeno fino alla fine della stagione 2022. Questo il risultato dell'estensione del contratto di un anno con l'unico pilota americano della serie. Perchè hanno rinnovato il contratto a Garrett Gerloff? Nel campionato WorldSBK a Donington Park è arrivato secondo nell'ultima gara del round britannico. Le possibilità di Gerloff di fare quel passo in più verso la sua prima vittoria in serie saranno ulteriormente rafforzate da questo nuovo anno ...

