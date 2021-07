G20 Ambiente, accordo su finanza sostenibile e biodiversità (Di giovedì 22 luglio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) – finanza sostenibile, biodiversità, uso efficiente delle risorse, tutela del suolo e delle risorse idriche, oceano e mari inclusi. Sono i temi e i principali accordi raggiunti nel primo giorno del G20 Ambiente a Napoli. Il 23 luglio sarà invece il tema dell’energia su cui si cercherà un accordo tra i “grandi della Terra”. Durante questa prima giornata di lavori è emersa anche la volontà di una strategia comune tra Italia e Stati Uniti per mantenere entro il 2030 il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Soddisfazione è stata espressa dal ministro alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) NAPOLI (ITALPRESS) –, uso efficiente delle risorse, tutela del suolo e delle risorse idriche, oceano e mari inclusi. Sono i temi e i principali accordi raggiunti nel primo giorno del G20a Napoli. Il 23 luglio sarà invece il tema dell’energia su cui si cercherà untra i “grandi della Terra”. Durante questa prima giornata di lavori è emersa anche la volontà di una strategia comune tra Italia e Stati Uniti per mantenere entro il 2030 il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Soddisfazione è stata espressa dal ministro alla ...

Advertising

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, giovedì #23luglio: #Fisco, condono per 2,5 milioni di italiani. Lotta al… - MiTE_IT : Primo incontro con @ClimateEnvoy in questo #g20 #ambiente, #clima ed #energia: #Italia e #USA insieme per un'alta a… - _Carabinieri_ : Con la suggestiva presenza dei #Carabinieri in Grande Uniforme Speciale, aperta a Napoli la due-giorni dei Ministri… - partigianovegan : RT @Animalistiitaly: Oggi a #Napoli si è aperto il #G20 Ambiente. Auspichiamo che al suo termine si attuino programmi concreti di cambiamen… - AntonioMusella : G20 dell'ambiente a Napoli: il corteo finisce con i gavettoni alla polizia -