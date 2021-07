Cobra in città | scatta l' allarme del sindaco | ' Fate molta attenzione'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Avvistato un serpente dalle sembianze di una Sant'Agapito, piccolo comune in provincia di Isernia (Molise). Come riporta Fanpage.it, il serpente sarebbe stato avvistato nella tarda mattinata di oggi alle porte della, tra le campagne, vicino la ferrovia del paese. Come appare dalla foto ,ta da un testimone che si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cobra città

Fanpage.it

...di una Sant'Agapito, piccolo comune in provincia di Isernia (Molise). Come riporta Fanpage.it, il serpente sarebbe stato avvistato nella tarda mattinata di oggi alle porte della, tra le ......di ninja che da tempo porta avanti una guerra segreta contro l'organizzazione terroristica: ...l'attività e ritirarsi in Repubblica Dominicana oppure restare e trovare la propria strada in. '...