Ballo-Touré | “Non ci credevo all’inizio Il Milan è un sogno Qui posso migliorare e diventare un top player”

Il Milan presenta il nuovo acquisto Fodè Ballo-Tourè, arrivato pochi giorni fa dal Monaco. Queste le parole del francese in conferenza stampa: "Sono contento di essere qui al Milan, in un grande club. all'inizio c'è stato un contatto tra Maldini e il mio agente, e non ci credevo. Poi le trattative sono passate dall'agente al Monaco e poi ho iniziato a crederci quando sono arrivato qui a Milano. Sono stato accolto benissimo, sono andati bene questi primi giorni, anche l'italiano un po' alla volta capsico qualcosa in più, conosco anche Leao. Col mister ci siamo parlati, mi ha spiegato cosa ..."

