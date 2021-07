Variante Delta, Crisanti: «Quarta ondata ci sarà. Abbiamo sprecato sei mesi quest'anno: non abbiamo imparato nulla» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una Quarta ondata di Covid-19 in Italia? «Se si osserva quello che è successo in Inghilterra, che secondo me è un'anticipazione di quanto succederà in Italia,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unadi Covid-19 in Italia? «Se si osserva quello che è successo in Inghilterra, che secondo me è un'anticipazione di quanto succederà in Italia,...

Advertising

NicolaPorro : Variante delta, contagi e chiusure? Il prof #Vaia smonta così gli allarmisti: 'Ormai da un mese...'. Non lo trovere… - LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Piersoft : RT @RaiNews: Nel Lazio la variante Delta è superiore al 60% e l'incidenza dei casi negli over 50 è di 10 volte inferiore i dati complessivi… - occhio_notizie : Lo studio della Grossman School of Medicine di New York sul vaccino monodose Johnson&Johnson -