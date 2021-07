Unioncamere | Fiola | La scelta di Andrea Prete è un riconoscimento per il Sud

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Sono particolarmente felice per questodel nostro Sud a livello nazionale, il nuovo Presidente saprà coniugare esperienza e competenza mettendosi a servizio delle imprese del nostro Paese con una particolare sensibilità per le aree del Meridione”. Questo il commento del presidente diCampania e della Camera di Commercio di Napoli, Ciro, in merito all’elezione dialla carica di Presidente Nazionale di. “Per noi campani è un fiore all’occhiello. Io l’ho votato appena è partito il suo programma e oggi sono andato a votarlo di persona ...

Ultime Notizie dalla rete : Unioncamere Fiola

... ed in particolar modo dal presidente Ciro, che proprio ieri (05.07.2021, ndr) hanno ... Ora auspico un coinvolgimento anche delle altre Camere di Commercio attraverso". Questo il link ...... la diminuzione del fabbisogno, secondo l'indagine die Anpal, è da mettere in ... sarà una priorità della Giunta Camerale partenopea e del presidente, da sempre sensibile a favorire ...“Sono particolarmente felice per questo riconoscimento del nostro Sud a livello nazionale, il nuovo Presidente saprà coniugare esperienza e competenza mettendosi a servizio delle imprese del nostro Pa ...Assofiere in favore delle aziende di Napoli e provincia, si pone l’obiettivo di supportare la ripartenza sostenendo la partecipazione alle fiere.