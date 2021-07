Ufficiale: Giana Erminio, chiusa doppia operazione in entrata con il Brescia (Di mercoledì 21 luglio 2021) È Ufficiale, la Giana Erminio ha concluso due operazioni in entrata con il Brescia: Simone Ferrari e Giulio Magri sono due nuovi calciatori del club lombardo. Ecco il comunicato: “A.S Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di due giocatori provenienti dal Brescia Calcio”. “Simone Ferrari, centrocampista classe 1999, arriva con la formula del prestito temporaneo sino al 30 giugno 2022. Cresciuto nelle giovanili del Brescia fino alla Primavera A, nella stagione 2018/19 va a crescere in Serie D con l’Adrense (oggi ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) È, laha concluso due operazioni incon il: Simone Ferrari e Giulio Magri sono due nuovi calciatori del club lombardo. Ecco il comunicato: “A.Scomunica di aver acquisito le prestazioni sportive di due giocatori provenienti dalCalcio”. “Simone Ferrari, centrocampista classe 1999, arriva con la formula del prestito temporaneo sino al 30 giugno 2022. Cresciuto nelle giovanili delfino alla Primavera A, nella stagione 2018/19 va a crescere in Serie D con l’Adrense (oggi ...

UFFICIALE: Acella in prestito alla Giana Erminio CuoreGrigiorosso.com UFFICIALE - Brescia, ceduti due giovani in C Lasciano il Brescia e passano alla Giana Erminio i seguenti giocatori: Simone Ferrari, centrocampista classe 1999, arriva con la formula del prestito.

UFFICIALE - Cremonese, Acella in prestito alla Giana Erminio Christian Acella, terzino sinistro classe 2002, lascia la Cremonese e passa, a titolo temporaneo, alla Giana Erminio. Lo rende.

