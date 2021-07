Traffico Roma del 21-07-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti e code sul raccordo tra Casilina e doppia in carreggiata interna e tra la Prenestina e la Nomentana in carreggiata esterna in zona Torrenova invece code su via Mario Pastore in uscita dal Grande Raccordo Anulare dove è avvenuto un incidente rallentamenti per incidente sono segnalati anche su via Portuense all’altezza di via Bernardino Ramazzininord chiuso viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto la strada è conosciuta con il nome di panoramica in direzione di Piazzale Clodio per lavori al manto stradalecon rallentamenti invece sulla Salaria ...