Advertising

PianetaMilan : #Tonali: “#Maldini è una colonna: parlargli ti passa energie speciali” #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Quanto conta avere Maldini vicino? Tonali: 'Una colonna, specialmente in questo momento' - Webtvmilan1899 : Chissà se un ex 99 avrà recepito il messaggio, così pure se ti guarda e parla un certo Maldini Grande cuore rossone… - MilanistaMalte1 : Il lavoro dell nostro Capitano eterno #Maldini e Mister #Pioli si fa vedere - milansette : Tonali su Maldini: 'Paolo è una colonna, ti passa energie speciali. Quando ho firmato il nuovo contratto...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali Maldini

Milan News

... la triade, Massara,, Gazidis, funziona benissimo, ecco i maggiori risultati ottenuti da ... Il mercato ha già regalato colpi importanti, come Giroud, Diaz,, Maignan, e alcuni affari sono ...MILANO - Sandro, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna ... Su: 'Paolo e una colonna, specialmente in questo momento: siamo giovani e allenarsi sotto ...Le parole del centrocampista del Milan nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Dopo un accordo che sembrava non arrivare mai, il Milan e Tonali si promettono amore sino al 2026: il centrocampista azzurro è chiamato a riscattare una stagione altalenante ...