The Devil Judge: un’occhiata al futuro distopico dell’era post-Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=EnJE8 oomP4 La fantascienza distopica e il thriller fantapolitico hanno (quasi) sempre formato una valida accoppiata. The Devil Judge, serie di recente debutto sulla piattaforma streaming gratuita di Rakuten Viki, parte da una premessa quanto mai attuale: una pandemia che ha paralizzato il pianeta per due anni e ha messo in ginocchio l’economia internazionale, accentuando il divario tra ricchi e poveri e trasformando i soprusi verso i più deboli nella piaga di un Paese, in questo caso la Corea del Sud, sopravvissuto al tracollo finanziario grazie al livello avanzatissimo della sua tecnologia e all’indulgenza nei confronti ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=EnJE8 oomP4 La fantascienza distopica e il thriller fantapolitico hanno (quasi) sempre formato una valida accoppiata. The, serie di recente debutto sulla piattaforma streaming gratuita di Rakuten Viki, parte da una premessa quanto mai attuale: una pandemia che ha paralizzato il pianeta per due anni e ha messo in ginocchio l’economia internazionale, accentuando il divario tra ricchi e poveri e trasformando i soprusi verso i più deboli nella piaga di un Paese, in questo caso la Corea del Sud, sopravvissuto al tracollo finanziario grazie al livello avanzatissimo della sua tecnologia e all’indulgenza nei confronti ...

mar_aie : RT @GiordanoSepi: L'alabarda. Nereo Rocco. Le risiere di San Sabba. Andiamo a vincere. The alabard. Nereo Rocco. The risiere di San Sabba.… - park__elli : Tutti i got7 stanno guardando the devil judge mi sentite piangere? - hiaqnae : RT @fviryfluffie: @fviryangxla angela the devil in disguise - fviryfluffie : @fviryangxla angela the devil in disguise - liviasexual : the devil is a lie tatatata -