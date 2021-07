Temptation Island 2021 | anticipazioni penultima puntata | quando va in onda e cosa succederà

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Manuela Carriero è riuscita a ritrovare il sorriso dopo tanto tempo grazie al single tentatore Luciano Punzo. Ex Mister Italia, ribattezzato “l’uomo delle frasi fatte”, è riuscito in qualche modo a riportare un po’ di serenità nell’animo della ragazza. Secondo ledella, tra i due scatterà un bacio, a cui Stefano non resterà indifferente: “Si è baciata con lui.” Luciano Punzo, chi è Luciano Punzo ha 27 anni, classe 1994. E’ nato a San Giorgio a Cremano e nella vita lavora come modello. Ma non solo. E’ anche un operatore antincendio in autostrada. In passato è stato eletto Mister Italia nel 2017 e ha ...