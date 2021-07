Sparatoria dopo una lite, un uomo muore in ospedale: arrestato assessore alla sicurezza del comune (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un uomo è morto nella notte all’ospedale di Voghera dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco sparato al termine di una lite. In un primo momento sembrava che il ferito, trasportato in ospedale, non fosse in gravi condizioni. Le sue condizioni però si sono aggravate fino alla morte sopraggiunta nella notte. Ora, Ansa rivela anche a sparare sarebbe stato I’assessore alla sicurezza del comune di Voghera che ora si troverebbe agli arresti domiciliari. La Sparatoria dopo una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unè morto nella notte all’di Vogheraessere stato ferito da un colpo di arma da fuoco sparato al termine di una. In un primo momento sembrava che il ferito, trasportato in, non fosse in gravi condizioni. Le sue condizioni però si sono aggravate finomorte sopraggiunta nella notte. Ora, Ansa rivela anche a sparare sarebbe stato I’deldi Voghera che ora si troverebbe agli arresti domiciliari. Launa ...

