Spalletti: "Ho una squadra forte e convinta di esserlo. Col fiato sul collo si trovano più stimoli"

Settimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, in serata sono scesi in piazza Piotr Zielinski, Matteo Politano e Luciano Spalletti per rispondere alle domande dei tifosi. Ecco le parole di Luciano Spalletti: "E' un piacere essere qui, di solito questi incontri servono per avvicinare i tifosi, ma il piacere è nostro perché per noi passa molto anche da quello che sentono i tifosi, spesso alcune cose ci sfuggono e oggi quindi siamo felici di stare insieme a voi". Che idea si è fatto dopo i primi giorni di ritiro?"Mi sono convinto di quello che pensavo prima di arrivare, ho a disposizione una squadra forte e volevo rendermi ...

