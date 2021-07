Roma, 1-0 in amichevole alla Triestina: decide il gol di Zalewski (Di mercoledì 21 luglio 2021) Terza amichevole per la Roma di José Mourinho: contro la Triestina decide un gol di Nikola Zalewski La Roma è scesa in campo per la terza amichevole della preparazione estiva contro la Triestina. Il match è stato deciso da una rete di Nikola Zalewski, talento giallorosso classe 2002 tenuto in grande considerazione dal tecnico José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Terzaper ladi José Mourinho: contro laun gol di NikolaLaè scesa in campo per la terzadella preparazione estiva contro la. Il match è stato deciso da una rete di Nikola, talento giallorosso classe 2002 tenuto in grande considerazione dal tecnico José Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fprime86 : RT @SkySport: Roma, 1-0 alla Triestina in amichevole: decide un gol di Zalewski #SkySport #Roma #RomaTriestina #Zalewski - STnews365 : Roma, Perez: 'Voglio restare e segnare tanto'. L'attaccante giallorosso ha parlato dopo la vittoria nell'amichevole… - ProfidiAndrea : ? #TriestinaRoma 0-1: decide #Zanewski, Mou ha scelto il capitano #Mourinho conferma il 4-2-3-1, Edin #Dzeko al ce… - andreastoolbox : Roma, 1-0 alla Triestina in amichevole: decide un gol di Zalewski | Sky Sport - sportli26181512 : Roma, 1-0 alla Triestina in amichevole: decide un gol di Zalewski: I giallorossi di José Mourinho vincono anche nel… -