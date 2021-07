Per Tutino il futuro è in bilico, parla l'agente: "Vuole mettere in difficoltà Spalletti ed il club" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Folgarida è presente anche Gennaro Tutino, prodotto del settore giovanile del Napoli. Il calciatore è tornato dal prestito alla Salernitana, in cui ha messo in mostra discrete qualità tecniche e fisiche. In onda su Radio Marte è intervenuto il suo agente, Mario Giuffredi, per parlare del futuro del suo assistito. "Il lavoro in ritiro sta procedendo bene, si è messo a disposizione del mister e Vuole metterlo in difficoltà. Dopodiché c'è il mercato e vedremo, ci sono interessi in Serie A e per club importanti in B. Quando il mister ed il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Folgarida è presente anche Gennaro, prodotto del settore giovanile del Napoli. Il calciatore è tornato dal prestito alla Salernitana, in cui ha messo in mostra discrete qualità tecniche e fisiche. In onda su Radio Marte è intervenuto il suo, Mario Giuffredi, perre deldel suo assistito. "Il lavoro in ritiro sta procedendo bene, si è messo a disposizione del mister emetterlo in. Dopodiché c'è il mercato e vedremo, ci sono interessi in Serie A e perimportanti in B. Quando il mister ed il Napoli ...

Advertising

giannapo54 : @Torrenapoli1 Quello da cedere per me è Fabian oltre ai vari Tutino etc.. - ShoponlineBeajo : Dolce Tutino??@shoponlinebeajo #spedizioniintuttaitalia?????? #dress #yes ~Spedizione in tutta Italia 24h 48h lavorati… - Torrenapoli1 : Dovremmo incassare da Tutino,Ounas, Luperto, purtroppo troppo poco per cercare di prendere terzino e centrocampista… - ContropiedeA : Il mercato in uscita consentirebbe al Napoli di affondare per la trattativa con il Chelsea - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Il Mattino – Parma, ancora distanza con il Napoli per Tutino: i dettagli: Il Matt… -