Ultime Notizie dalla rete : Muore mentre Muore mentre fa il bagno in Versilia Lido di Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Un sessantenne è morto a Viareggio nel pomeriggio di mercoledì 21 luglio . L'uomo ha avuto un malore mentre era in acqua e sono stati alcuni bagnanti ad aiutarlo prima dell'intervento del 118. E' accaduto a Lido di Camaiore , in uno stabilimento nel tratto centrale della passeggiata a mare. La ...

Tragedia alle Fornaci Grigolin: ragazzo di 22 anni cade da un ponteggio e muore

Tragedia alle Fornaci Grigolin: ragazzo di 22 anni cade da un ponteggio e muore SUSEGANA (TREVISO) - Incidente sul lavoro alle Fornaci Grigolin di Ponte della Priula: morto un ragazzo di soli 22 anni. La disgrazia è avvenuta oggi, mercoledì 21 luglio 2021, ...

