Mengacci boccia Tatangelo: «Avrei preferito Barbara D’Urso per Scene da un Matrimonio» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Davide Mengacci Scene Da Un Matrimonio? “Avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso“. Davide Mengacci gira (in)volontariamente il coltello nella piaga. Il conduttore ha commentato così il ritorno in onda su Canale5 del programma che egli stesso portò al successo negli anni ‘90 e che stavolta sarà guidato da Anna Tatangelo. Sul nome della cantate, il 72enne presentatore ha espresso qualche dubbio e, per contro, non ha nascosto che avrebbe preferito vedere alle redini del programma Barbara ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 21 luglio 2021) DavideDa Un? “optato per una conduttrice più tradizionale come“. Davidegira (in)volontariamente il coltello nella piaga. Il conduttore ha commentato così il ritorno in onda su Canale5 del programma che egli stesso portò al successo negli anni ‘90 e che stavolta sarà guidato da Anna. Sul nome della cantate, il 72enne presentatore ha espresso qualche dubbio e, per contro, non ha nascosto che avrebbevedere alle redini del programma...

