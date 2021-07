Luceverde, la skill di Alexa per le informazioni sul traffico (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alexa, la famosa assistente vocale di Amazon, si mostra sempre più interessante agli occhi dei suoi possessori grazie a skill sempre aggiornate ed innovative. Tra le ultime novità ACI Infomobility (società che opera nel settore dell’infomobilità, (special modo, provvede a raccogliere e ad elaborare le informazioni sul traffico e sul trasporto pubblico e privato ed a diffonderle sul web), insieme alla partnership con Ipervox (la prima startup in Europa che opera nel campo del software per applicazioni vocali e specializzata nello sviluppo di nuove capacità per Alexa) ed EY (network britannico che opera a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021), la famosa assistente vocale di Amazon, si mostra sempre più interessante agli occhi dei suoi possessori grazie asempre aggiornate ed innovative. Tra le ultime novità ACI Infomobility (società che opera nel settore dell’infomobilità, (special modo, provvede a raccogliere e ad elaborare lesule sul trasporto pubblico e privato ed a diffonderle sul web), insieme alla partnership con Ipervox (la prima startup in Europa che opera nel campo del software per applicazioni vocali e specializzata nello sviluppo di nuove capacità per) ed EY (network britannico che opera a ...

