L’effetto omaggio a Raffaella Carrà si è esaurito? Calano gli ascolti delle repliche di Carramba

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Glidella serata di ieri non lasciano pensare a niente di buono per Rai1 e per i fan di. Dopo la morte della grande soubrette italiana omaggiata in tutto il mondo, e non solo in tv, Rai1 ha pensato bene piazzare in prima serata lediChe Sorpresa. Alla luce dell’ottimo risultato, specie nella prima puntata, ha confermato la messa in onda anche per ieri sera, 20 luglio, ma le cose non sono andate molto bene. La replica di ieri si è fermata all’11% di share molto sopra il finale di Mr Wrong su Canale5 ma poco al di sotto della puntata di Battiti Live su Italia1 ...