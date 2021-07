La Cartabia risponde a Gratteri e De Raho: “I procedimenti su mafia e terrorismo non andranno in fumo. È prevista una proroga” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Occorre mettere mano alla riforma, che non è solo una riforma sulla prescrizione, ma sull’intero processo penale e si inserisce in un quadro sulle risorse umane, con concorsi per magistrati e per il personale: 16.500 le persone che entreranno”. È quanto ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, rispondendo alla Camera a un’interrogazione su dati ed effetti relativi all’introduzione di meccanismi di improcedibilità nell’ambito del processo penale, con particolare riferimento alla durata massima del giudizio di impugnazione presso le Corti d’appello. Tema su cui avevano espresso preoccupazioni anche il procuratore di Catanzaro, Nicola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Occorre mettere mano alla riforma, che non è solo una riforma sulla prescrizione, ma sull’intero processo penale e si inserisce in un quadro sulle risorse umane, con concorsi per magistrati e per il personale: 16.500 le persone che entreranno”. È quanto ha detto la ministra della Giustizia, Martando alla Camera a un’interrogazione su dati ed effetti relativi all’introduzione di meccanismi di improcedibilità nell’ambito del processo penale, con particolare riferimento alla durata massima del giudizio di impugnazione presso le Corti d’appello. Tema su cui avevano espresso preoccupazioni anche il procuratore di Catanzaro, Nicola ...

