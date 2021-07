Guerra: 'Non arriveremo all'obbligo dei vaccini per tutti i cittadini' (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Per il personale scolastico la discussione è aperta' ha detto la sottosegretaria all'Economia oggi a Coffee Break Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 luglio 2021) 'Per il personale scolastico la discussione è aperta' ha detto la sottosegretaria all'Economia oggi a Coffee Break

Advertising

amnestyitalia : Stasera ad Ancona al Lazzabaretto verrà presentato il libro '2001-2021 Genova per chi non c'era', per raccontare la… - MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - agorarai : 'Non voglio partecipare al gioco che divide gli italiani in buoni vaccinati e cattivi vaccinati. Rischiamo una guer… - Claudio69407716 : RT @rodcostakiwi: Mettiamo da parte la'guerra'tra si-vax e no-vax Quanto pensate possa andare avanti questa situazione? Gli esercizi chiudo… - gippu1 : 3) Gli ultimi bollenti secondi della finale USA-URSS di Monaco 1972, compendio della Guerra Fredda e delle mille po… -