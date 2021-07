Green pass e colori delle Regioni | nuove regole in arrivo anche in Sardegna

Advertising

CarloCalenda : Mi scrivono che la posizione giusta per un liberale sarebbe: libertà dal vaccino, no green pass, no chiusure e no o… - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - TizianaFerrario : e il lockdown no..e il green pass no..e il vaccino no...io ho perso la pazienza. Chiedo misure drastiche contro chi… - Stella82178745 : @Alexderossiny Guarda che anche in Francia ci sarà il green pass. la legge verrà approvata definitivamente tra oggi e domani - Motta56Vincenzo : @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO @concitadeg @La7tv Buongiorno, sono un Italiano che lavora in Libya faro' il vaccino covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Sole 24 ORE

Si cambia, il governo vuole modificare il meccanismo di rilascio del certificato verde, il. Oggi viene rilasciato anche a chi ha ricevuto solo la prima dose di vaccino . E invece l'esecutivo vorrebbe rilasciare ilsolo a chi ha completato il ciclo vaccinale e quindi, ...... ndr ), però, Renzi nega: ' Sempre più vicino a Salvini ? La mia una scelta di campo? Il primo e più preoccupante tema per i cittadini, sono le vaccinazioni e il. Io su questo tema ho una ...“La Conferenza delle Regioni – dichiara – ha elaborato alcune proposte sull’uso del Green Pass in un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esemp ...ROME, JUL 21 - The government is thinking of making the COVID Green Pass subject to having both jabs but people who already have the passport after their first dose will not lose that right, Health ...