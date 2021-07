GPS | TFA sostegno conseguito all’estero valido se consente insegnamento nel Paese dove è stato preso Nota Mur

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Con lanumero 20446 del 14 luglio 2021 il Ministero dell'Università e della Ricerca chiarisce in merito alla validità per le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dei titoli di specializzazione TFAconseguiti all'estero. Il caso analizzato è in particolare quello dei titoli presentati per tramite dell’agenzia denominata “Unimorfe International University” al Ministero dell’università e della ricerca circa il riconoscimento del presunto titolo, rilasciato dall’ente “Evergood Advisors Campus University” con presunta sede in Cipro. L'articolo .