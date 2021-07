Giustizia: attivisti M5S in piazza Montecitorio, fermare riforma Cartabia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Scendono in piazza Montecitorio gli attivisti del M5S, per dire no alla riforma Cartabia che, “di fatto, cancella quanto fatto dal Movimento sulla prescrizione”. Capitanati dalla consigliera regionale del Lazio M5S Francesca De Vito, i 5 Stelle scesi in piazza chiedono che ora i parlamentari grillini, “a partire da Bonafede, dicano no alla riforma, e che i ministri che hanno votato questo obbrobrio giuridico in Cdm scendano qui, tra noi, a spiegare le loro ragioni”, dice ancora De Vito mentre qualche fischio si leva dalla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. (Adnkronos) – Scendono inglidel M5S, per dire no allache, “di fatto, cancella quanto fatto dal Movimento sulla prescrizione”. Capitanati dalla consigliera regionale del Lazio M5S Francesca De Vito, i 5 Stelle scesi inchiedono che ora i parlamentari grillini, “a partire da Bonafede, dicano no alla, e che i ministri che hanno votato questo obbrobrio giuridico in Cdm scendano qui, tra noi, a spiegare le loro ragioni”, dice ancora De Vito mentre qualche fischio si leva dalla ...

