Francesca Pascale pronta a sbattezzarsi | la drastica decisione dell’ex di Berlusconi è un atto di protesta

HuffPostItalia : Ddl Zan, Francesca Pascale: 'Mi sbattezzo, questa Chiesa omofoba mi ha deluso' - fattoquotidiano : Ddl Zan, Francesca Pascale: “la Chiesa dimentica il Vangelo e fa ingerenza politica, io pronta a sbattezzarmi” - fanpage : 'Sono pronta a ‘sbattezzarmi, resto credente ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politi… - pellegrino_arp : RT @lucianocapone: Francesca Pascale dice di essere credente ma di voler essere 'sbattezzata' per protesta contro la posizione della Chiesa… - Methamorphose30 : RT @ciemmeelle: Francesca Pascale si “sbattezza”, è una notizia terribile ma ce ne faremo una ragione -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Pascale

... resto credente, ma una Chiesa che discrimina gli omosessuali e che fa ingerenza politica sul ddl Zan, mi ha deluso' si apre così l'intervista rilasciata daal quotidiano La ...Tra le voci più recenti unitesi c'è addirittura quella di, ex compagna di Silvio Berlusconi , che ha dichiarato a Repubblica di aver avviato le procedure per sbattezzarsi, come atto ...Anche il profilo ufficiale di Che tempo che fa ha lasciato un messaggio di augurio. FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Francesca Pascale, decisione irremovibile: non tornerà più indietro Già qualche ...Una decisione necessaria per Francesca Pascale che ha deciso con convinzione di non tornare mai più indietro (@Instagram by francescapascaleofficial) Francesca Pascale è stata c ...