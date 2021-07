Fortnite non funziona: Colpa degli oggetti GRATIS nel Negozio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale tra le tante novità ha aggiunto nel Negozio durante il pomeriggio nuovi oggetti GRATIS da riscattare. oggetti GRATIS nel Negozio di Fortnite causano il crollo dei server A partire da ieri è possibile riscattare nel Negozio di Fortnite i seguenti oggetti GRATIS: Un bell’inchino Sole e arcobaleni Lama Sgargiante Stella sgargiante Cuore sgargiante Boogie Sgargiante Inutile dirvi che ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di ieri Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per, il quale tra le tante novità ha aggiunto neldurante il pomeriggio nuovida riscattare.neldicausano il crollo dei server A partire da ieri è possibile riscattare neldii seguenti: Un bell’inchino Sole e arcobaleni Lama Sgargiante Stella sgargiante Cuore sgargiante Boogie Sgargiante Inutile dirvi che ...

