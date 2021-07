Federica Pellegrini, controllo antidoping in aeroporto. E la Divina commenta sui social (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ironia su Instagram dopo il test a sorpresa: «E che non lo vuoi fare un bell’antidoping appena arrivata?». Il precedente di Rio 2016 Leggi su corriere (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’ironia su Instagram dopo il test a sorpresa: «E che non lo vuoi fare un bell’appena arrivata?». Il precedente di Rio 2016

