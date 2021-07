Esiste un perfetto look da ufficio post-pandemia? Secondo Giles Deacon sì (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo quasi un anno e mezzo di lavoro non in presenza per via della situazione sanitaria, sempre più aziende si stanno adattando a un nuovo modello ibrido: in parte da casa, in parte in ufficio. Certo, esistono anche tantissime realtà che si sono aperte alla possibilità di lavoro 100% da remoto, ma nelle ultime settimane, migliaia di lavoratori – almeno per qualche giorno a settimana – stanno programmando il ritorno negli headquarter aziendali o hanno già iniziato a recarsi nuovamente nei coworking. Ma com’è cambiato, nel frattempo, il rapporto tra abbigliamento e vita da ufficio? Le tendenze moda degli ultimi 18 mesi ci dicono tanto a riguardo, ma c’è anche chi ha voluto creare una vera e propria capsule collection che rifletta le nuove esigenze di comfort: si tratta dell’ultima collaborazione di Giles Deacon con IWG, il più grande player al mondo di spazi di lavoro flessibili. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo quasi un anno e mezzo di lavoro non in presenza per via della situazione sanitaria, sempre più aziende si stanno adattando a un nuovo modello ibrido: in parte da casa, in parte in ufficio. Certo, esistono anche tantissime realtà che si sono aperte alla possibilità di lavoro 100% da remoto, ma nelle ultime settimane, migliaia di lavoratori – almeno per qualche giorno a settimana – stanno programmando il ritorno negli headquarter aziendali o hanno già iniziato a recarsi nuovamente nei coworking. Ma com’è cambiato, nel frattempo, il rapporto tra abbigliamento e vita da ufficio? Le tendenze moda degli ultimi 18 mesi ci dicono tanto a riguardo, ma c’è anche chi ha voluto creare una vera e propria capsule collection che rifletta le nuove esigenze di comfort: si tratta dell’ultima collaborazione di Giles Deacon con IWG, il più grande player al mondo di spazi di lavoro flessibili.

