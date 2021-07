Droga | smantellate basi tra Benevento e Caserta | 9 arresti

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nove persone sono state arrestate dai carabinieri, su ordine del Gip di Napoli, nell’ambito dell’indagine denominata “Happy Gate” della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha smantellato alcune piazze di spaccio direalizzate tra le province di, in particolare nel comuneno di San Felice a Cancello e in quelli sanniti di Forchia, Airola e Arpaia. Un’associazione ben strutturata che si riforniva nel napoletano e poi vendeva dietro appuntamento telefonico. Oltre 150 gli episodi di spaccio accertati durante le indagini dai ...

