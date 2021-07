Crema, Festa del Tortello: niente eventi in piazza, ok a menu dedicati nei ristoranti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Crema - La tradizione della Festa del Tortello Cremasco anche quest'anno non prevederà la maniFestazione di piazza. L'Amministrazione Comunale, infatti, per promuovere l'eccellenza gastronomica e i ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 luglio 2021)- La tradizione delladelsco anche quest'anno non prevederà la manizione di. L'Amministrazione Comunale, infatti, per promuovere l'eccellenza gastronomica e i ...

Advertising

Giorno_Cremona : Crema, Festa del Tortello: niente eventi in piazza, ok a menu dedicati nei ristoranti - cremaonline : #Crema. Dal 26 al 31 agosto torna la festa centrale dell'Unità al podere Ombrianello - cremaonline : #Crema: #ConsultaDeiGiovani, una festa per la legalità, ecco il programma degli eventi Clicca per la notizia compl… - siepropriolei : @StalkerAnsya Il sogno più bello in assoluto resta quello di mia sorella anni fa in cui era invitata ad una festa e… -