Covid, Sileri a Tgcom24: 'I contagi saliranno, green pass per non chiudere' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Tgcom24, aggiungendo sul green pass : 'Non è restrittivo, ma un'occasione per non chiudere'. Sul boom dei contagi legato agli Europei di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, aggiungendo sul: 'Non è restrittivo, ma un'occasione per non'. Sul boom deilegato agli Europei di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri - SkyTG24 : Covid, Sileri: “Dobbiamo seguire l’esempio della Francia con il Green Pass” - RisatoNicola : #Covid, #Sileri a Tgcom24: 'I contagi saliranno, #greenpass per non chiudere' - cosimo94273830 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri a Tgcom24: 'Contagi saliranno, green pass per non chiudere' #pierpaolosileri -