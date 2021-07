Contanti, UE vuole tetto a 10mila euro in tutta Europa (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Commissione europea propone di fissare in tutta l’Unione un tetto massimo sui pagamenti in contati a 10.000 euro. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla Commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness. Lotta al riciclaggio “I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli”, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è “Amla” e che nelle intenzioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Commissionepea propone di fissare inl’Unione unmassimo sui pagamenti in contati a 10.000. La proposta è contenuta nel pacchetto sulle misure antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, presentato oggi dal Vicepresidente Valdis Dombrovskis e dalla Commissaria ai servizi finanziari, Mairead McGuinness. Lotta al riciclaggio “I Paesi in cui ci sono già limiti più stringenti potranno mantenerli”, ha precisato Dombrovskis. Il pacchetto comprende anche la proposta di creare una nuova autorità dell’Unione per la lotta al riciclaggio, il cui acronimo italiano è “Amla” e che nelle intenzioni ...

